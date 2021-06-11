2021/06/11 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر القضاء الفرنسي، بحق داميان تاريل (28 عاما)، المتهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارا بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها.

وحسب أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس فقد وجهت لتاريل تهم تتعلّق بممارسة "أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة.

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحكمة قضت بمعاقبة الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها.

وأقر داميان تاريل (28 عاما) بصفع ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى منطقة دروم بجنوب شرق البلاد لكنه أبلغ المحققين بأن فعلته لم تكن مع سبق الإصرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تصدر حكما بحق الرجل الذي صفع رئيسها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تصدر حكما بحق الرجل الذي صفع رئيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).