الطاقة الدولية: الطلب على النفط في ارتفاع والاسواق العالمية ستحتاج الى امدادات كافية

2021/06/11 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، بأن منتجي النفط في "اوبك+" سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن مجموعة "(أوبك+) تحتاج إلى فتح الصنابير حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية"، مضيفة أن الطلب على النفط آخذ في الارتفاع.وأضافت في تقريرها الشهري بشأن النفط: "في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة (أوبك+) البالغ عددهم 24، بقيادة روسيا والسعودية، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم، للفترة بين تموز 2021 واذار 2022".واتفقت مجموعة "أوبك+" في نيسان 2021 على تقليص تخفيضات إنتاج النفط في الفترة من ايار إلى تموز 2021 وأكدت القرار في اجتماع عقدته في أول حزيران الجاري.وذكرت الوكالة :" ان تلبية الطلب الذي استعاد عافيته "من المستبعد أن تشكل مشكلة"، متوقعة أن يظل لدى "أوبك+" طاقة احتياطية فعلية قدرها 6.9 مليون برميل يوميا بعد تموز2021، وأن محادثات إيران مع القوى العالمية قد تحرر إمداداتها النفطية من العقوبات الأمريكية.وقالت الوكالة الدولية: "إذا رفعت العقوبات عن إيران، قد تدخل كمية 1.4 مليون برميل يوميا إضافية إلى السوق في وقت قصير نسبيا".وقد ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية .وبحلول ظهر اليوم الجمعة ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25% إلى 72.70 دولارا للبرميل، وقبل ذلك تم تداول العقود في المنطقة الحمراء عند 72.48 دولارا للبرميل.كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.18% إلى 70.42 دولارا للبرميل.وفي وقت سابق كان الخام الامريكي عند 70.25 دولارا للبرميل.ويتجه "برنت" صوب ارتفاع أسبوعي 0.8 بالمئة، بينما يتجه خام "غرب تكساس الوسيط" لتحقيق مكاسب بنسبة 0.9 بالمئة./انتهى9

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