2021/06/11 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت واشنطن حصيلة الهجمات الاخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع تابعة لها في العراق .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس انه ، لم تقع خسائر خطيرة او ضحايا فى هجمات صاروخية وقعت يوم الاربعاء على موقعين فى العاصمة العراقية بغداد حيث كان هناك مقاولون امريكيون.وقال برايس، في تصريحات نقلتها "رويترز" إن "الولايات المتحدة مازالت تقيم الهجمات التى ضربت قاعدة بلد الجوية التى تستخدمها الطائرات العسكرية الامريكية ، ومركز الدعم الدبلوماسي وهو منشأة تابعة للحكومة الامريكية فى مطار بغداد الدولي".وقال برايس ان "عددا صغيرا من الافراد تلقوا العلاج وخرجوا بسبب استنشاق الدخان" ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن حصيلة الهجمات الاخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع تابعة لها في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن حصيلة الهجمات الاخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع تابعة لها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).