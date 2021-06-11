بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية.. أسعار النفط ترتفع

2021/06/11 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد صدور

تقرير لوكالة الطاقة الدولية قالت فيه

إن منتجي "أوبك+" سيحتاجون إلى زيادة

إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه

للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبحلول الساعة 12

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