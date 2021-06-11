2021/06/11 | 14:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك+" فتح صنابير النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة، بأن منتجي النفط في "أوبك+"
سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية
الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات
ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.
وقالت الوكالة، التي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك+" فتح صنابير النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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