وكالة الطاقة الدولية: على

2021/06/11 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم

الجمعة، بأن منتجي النفط في "أوبك+"

سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية

الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات

ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة، التي

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