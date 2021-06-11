وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك+" فتح صنابير النفط



وكالة الطاقة الدولية: على
2021/06/11 | 14:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم

الجمعة، بأن منتجي النفط في "أوبك+"

سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية

الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات

ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة، التي

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