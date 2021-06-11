بيليجريني على طاولة برشلونة

2021/06/11 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نجم وسط روما، على طاولة نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لحسم التعاقد مع الإيطالي لورينزو بيليجريني، بعد فشل صفقة الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن برشلونة يعرض على روما، السماح برحيل بيليجريني خلال صفقة تبادلية، حيث يظهر اسم المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت من البارسا.

وأوضحت أن روما لا يفكر في الاستغناء عن بيليجريني، ويطالب برشلونة بدفع الشرط الجزائي كاملًا (30 مليون يورو)، ولن يقبل تبادل اللاعبين.

وذكرت أن عقد بيليجريني مع روما ينتهي في صيف 2022، وقدم النادي الإيطالي عرضًا للتجديد، لكن اللاعب يطلب راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون يورو.

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