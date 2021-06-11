عقد 5 سنوات لبقاء راموس في الليجا

2021/06/11 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم أحد أندية الدوري الإسباني، عرضًا من أجل التعاقد مع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس مع الميرنجي هذا الشهر، ولم يوافق اللاعب الإسباني على عرض التجديد حتى الآن، ويستطيع التوقيع مجانًا لأي فريق.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس حصل على عرض من إشبيلية مدته 5 سنوات، وبراتب يبلغ 7 ملايين يورو.وكشفت تقارير صحفية أن العرض الوحيد الذي قدمه ريال مدريد إلى راموس، لمدة موسم واحد، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وجاءت نقطة الخلاف في التجديد، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها الملكي مع اللاعبين الذين يتخطوا حاجز 30 عامًا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه.

يذكر أن راموس نشأ في شباب إشبيلية منذ عام 1996، حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2004، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.

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