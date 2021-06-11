ماذا لو نالت

2021/06/11 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما نزلت الصفعة على الخدّ الأيسر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لم أهتم لا باليمين المتطرف، ولا بـ"فلول" بعض أجنحة "حركة السترات الصفراء"، ولا بحماوة مبكرة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ولا بتوحّد الطبقة السياسية المتناثرة على إدانة إمكان نقل النقاش السياسي الى "عنف مفرط"، ولا بالتداعيات السيكولوجية للإجراءات التي واكبت مكافحة انتشار جائحة كورونا.

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