2021/06/11 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تفتتح مساء اليوم الجمعة، في ملعب “الأولمبيكو” بروما، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بمواجهة منتخب إيطاليا ونظيره التركي.ويفتقد منتخب إيطاليا في البطولة القارية بسبب الإصابة، لخدمات كل من ستيفانو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة المتوقعة لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح “يورو 2020” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة المتوقعة لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح “يورو 2020”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة المتوقعة لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح “يورو 2020”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).