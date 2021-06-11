تعليق من الخارجية الإيرانية حول زيارة متحدثها لبغداد

2021/06/11 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزار الخارجية الإيرانية، الجمعة،

تفاصيل جديدة عن زيارة متحدثها الاخيرة

إلى بغداد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خطيب

زاده، عبر "تويتر": "انني سعيد بزيارة

بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية فؤاد

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