الموارد المائية: الاستثمار السعودي في الصحراء معلق بسبب محدودية المياه الجوفية

2021/06/11 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب وجودَ بعض التحفظ من قبل الوزارة على استثمار الشركات السعودية في الصحراء.

وقال ذياب ان الاستثمارَ السعودي في الصحراء معلقٌ الان بسبب محدوديةِ المياه الجوفية، موضحا ان الموضوعَ خطير لأن الوزارة لا تريد أن تقع بالخطأ عينه الذي وقعت فيه السعودية عندما استخدمت المياه الجوفية وجلبت مرشات وأعلنت عن اكتفائها من الحنطة، لتتعرض بعد سنتين الى انهيار نتيجة انخفاض المياه بشكل حاد.

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