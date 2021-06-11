أول قمة حضورية لمجموعة G7 منذ تفشي جائحة كورونا في العالم

2021/06/11 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق اعمال القمة الحضورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبار”G7″ اليوم الجمعة في مقاطعة كورنوال البريطانية وهي أول قمة حضورية للمجموعة منذ تفشي جائحة كورونا في العالم.

وسيجتمع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان في قاعة واحدة لأول مرة منذ نحو عامين لبحث سبل التعامل مع التحديات العالمية وعلى رأسها جائحة كورونا وتغيرات المناخ، في الوقت الذي توقع فيه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون التبرع بمليار جرعة من اللقاح ضد كورونا إلى الدول الأكثر فقرا، للإسهام في تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام القادم.

هذا ومن المقرر أن يلتقي زعماء مجموعة السبع الكبار خلال حفل استقبال مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

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