يوم انكسفت الشمس وخسف القمر وغارت النجوم

2021/06/11 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ كما تسلل ابليس الى الجنة واغوى آدم انتقل هذه المرة إلى قاع الجحيم متخفيا بجلباب قصير وعمامة سوداء وسروال أفغاني متعطرا برائحة الموت وعلى كتفيه كفن ابيض .استدعى أرواح كل من نادر شاه وطهماسب وتيمورلنك وهولاكو وزعماء كل من دولة الخروف الأسود والخروف الابيض وأرواح كل سفاكي الدماء وأشد العتاة وألقى فيهم […]

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