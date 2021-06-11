عمليات البصرة ترسل قوات إضافية لجميع الحقول النفطية وتكشف عن إجراءات جديدة

2021/06/11 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، الجمعة، على حماية حقول النفط والشركات التي تعمل عليها.

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وذكر بيان لشرطة البصرة، تلقى "ناس"، نسخة منه،(11 حزيران 2021)، أن "قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي يلتقي الكوادر المتقدمة في شركة اكسن موبل النفطية في حقل غرب القرنة /١".

وأكد الماجدي، من خلال إجتماع عقد في مقر الشركة ضم ممثلين عن شركة نفط البصرة وشركة اكسن موبل النفطية والامرين والضباط المكلفين بـ "حماية الحقل"، مبينا أن "القيادة اتخذت عده إجراءات أمنية لتسهيل عمل الشركات النفطية وسنقوم بتعزيز التواجد الأمني وإرسال قوات إضافية لجميع الحقول والمنشاة النفطية".

ووجه قائد العمليات "رسالة أطمئنان إلى جميع الشركات النفطية العاملة ضمن قاطع المسؤولية وشركة اكسن موبل على وجه التحديد قائلا إن الوضع الامني للمحافظة جيد ولا يتأثر بأي تأثيرات جانبية من الناحية الأمنية ونحن على إطلاع كامل عن الملف الأمني بصفتنا قائد العمليات ولاداعي للقلق والخوف".

وأشار الى أن "جميع العراقيين وأبناء البصرة بالشكل الخصوص يدركون بأن الحقول النفطية هي المورد الأول وتشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي كما تحضى جميع المنشأة الحيوية بما فيها الحقول النفطية بحماية أبناء المحافظة",

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