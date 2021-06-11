الموارد المائية: الاستثمار السعودي في الصحراء معلق

2021/06/11 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، أن الاستثمار السعودي في الصحراء معلق، مشيرةً الى أن الوضع المائي في ديالى بتحسن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، إن "هناك تحفظات على استثمار الشركات السعودية في الصحراء بسبب محدودية المياه الجوفية"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "هذا الموضوع خطير ولا نريد أن نقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه السعودية عندما استخدمت المياه الجوفية وجلبت مرشات وأعلنت عن اكتفائها من الحنطة، لتتعرض بعد سنتين الى انهيار نتيجة انخفاض المياه بشكل حاد".

وأوضح أن "هذا الموضوع معلق وخطير، وهناك حالياً مياه متجددة يمكن أن تعيد نفسها عبر السنين وتكون وفيرة لاستعادة المياه المفقودة".

واشار الى أن "موضوع المياه مع تركيا وإيران طويل ويجب أن يستمر التباحث حتى يأخذ الإطار الجدي"، مبيناً أن "هناك احتمالية في زيارة مرتقبة لوفد عالي المستوى لوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى إيران للتباحث حول الأمور المشتركة".

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