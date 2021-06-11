الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن قرب وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي

2021/06/11 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد عن قربِ وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي.

وأكد مجيد في تصريح ان الشركة َ الصينية ستباشر أعمالها في عملية التطوير والتأهيل التي ستشمل مراحلَ واسعة من المطار، ومن بينها تأهيلُ صالة المسافرين والمدرج، فضلاً على إنشاء بنايةٍ للشحن الجوي لتجهيز المطار بالأجهزة والمعدات، مبينا ان المطار سيكون انطلاقة ً لمحافظة ذي قار من الناحية الاقتصادية والتجارية، كما أنه سيخدم المحافظات المحيطة به.

وكان الجانبان العراقي والصيني قد وقعا يوم الثلاثاء الماضي العقدَ الخاص بإعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي في مراسمَ حضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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