لندن: وحدة المملكة المتحدة غير قابلة للتفاوض

2021/06/11 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة، أن وحدة المملكة المتحدة “غير قابلة للتفاوض”، رداً على تصريحات حازمة أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني لشبكة “سكاي نيوز”، “نحن لا نفاوض أو نساوم على وحدة وسلامة أراضي المملكة المتحدة، سواء كانت إقليمية أو دستورية أو تعلقت بالوحدة والسلامة الاقتصادية للمملكة المتحدة”، مؤكداً أن “هذا ليس مطروحاً على الطاولة، غير قابل للتفاوض”.وتطالب لندن الاتحاد الأوروبي بمرونة أكبر في تطبيق إجراءات جمركية جديدة في إيرلندا الشمالية تشكل مصدر توتر في المقاطعة البريطانية.

وتم التفاوض على هذه الإجراءات في إطار اتفاق بريكست الذي وقعته حكومة بوريس جونسون في 2019 لكنه تسبب بتوتر كبير في المقاطعة البريطانية وباضطراب التجارة مع جزيرة بريطانيا وأثارت غضب الوحدويين الموالين للتاج البريطاني.

وكان ماكرون صرح أمس الخميس، أن لندن ليست “جدية” في مراجعة الاتفاقات التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



وقال قبل أن يتوجه إلى كورنويل لحضور قمة مجموعة السبع “ليس هناك أي شيء لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه”.

وقال دومينيك راب، “أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي”.



وأضاف “نتفهم ما قاله الفرنسيون وهذا يجب أن يدفع العقول في المفوضية في بروكسل إلى تبني نهج أكثر براغماتية ومرونة”.

وهذه المسألة طرحت في أول لقاء الخميس بين الرئيس الأمريكي جو بايدن المتمسك بجذوره الإيرلندية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وينوي قادة دول الاتحاد الأوروبي إثارة القضية السبت خلال اجتماع مع جونسون على هامش قمة مجموعة السبع في إنجلترا.

وفي مقابلة مع شبكة “بي بي سي”، أكد رئيس الوزراء المحافظ أن جو بايدن لم يشر إلى استياء من جانب واشنطن من محاولات لندن مراجعة “بروتوكول إيرلندا الشمالية”، نافيا بذلك معلومات عن خلاف خلال المحادثات التي استمرت تسعين دقيقة.

وقال جونسون إنه من لندن إلى الإتحاد الأوروبي وواشنطن “للجميع مصلحة كبيرة في ضمان الحفاظ على التوازن الأساسي لاتفاقية الجمعة العظيمة” التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من نزاع دموي بين الوحدويين الموالين لبريطانيا والجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة الإيرلندية.

وقال بوريس جونسون مبدياً تفاؤله بشأن حل القضية، “أعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك”.

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