السيد القبانجي يدعو الحكومة لدراسة موضوع عودة عوائل داعش من ثلاث جوانب

2021/06/11 | 15:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، الحكومة ومجلس النواب الى دراسة موضوع عودة عوائل داعش من ثلاثة جوانب، فيما طالب سماحته باعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف والتي اقيمت حضوريا بعد قرار رفع الحضر الصحي، وتابعتها “الايام […]

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