2021/06/11 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على ارهابي في كمين محكم بين محافظتي الانبار وبغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد ورود معلومات استخبارية عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي في سيطرة الصقور المركز الخبري الوطني.

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