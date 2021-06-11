2021/06/11 | 15:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، بأن منتجي النفط في "أوبك+" سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن مجموعة "(أوبك+) تحتاج …

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