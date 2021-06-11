مباحثات فنية بين العراق وتركيا الشهر الجاري حول إطلاقات المياه لدجلة والفرات

2021/06/11 | 15:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية في العراق، اليوم الجمعة، عن اجتماع عراقي تركي في انقرة لمناقشة الإطلاقات المائية.وقال الحمداني في بيان للوزارة، إن الاجتماع المرتقب مع الجانب التركي في أنقرة يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو …

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