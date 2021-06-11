السفير البريطاني: العراق بحاجة الى مؤسسات ديموقراطية قوية ووضع حد للجماعات المسلحة

2021/06/11 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عبر السفير البريطاني، ستيفن هيكي، اليوم الجمعة، عن حاجة العراق الى مؤسسات ديموقراطية قوية، مشيرا الى ضرورة وضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة".

وقال هيكي، في تغريدة له على (تويتر)، "لقد استمتعت بالانضمام هذا الصباح الى المناقشة التي استضافتها مؤسسة بهاء العلوم حول السيادة في العراق، مشيرا الى انه "‏لتحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه العراقيون، يحتاج العراق الى مؤسسات ديموقراطية قوية ووضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة".

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