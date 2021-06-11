البنك المركزي يوضح حقيقة صرف الدولار بسعر 2400 دينار

2021/06/11 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري، تصريحات منسوبة اليه ، بخصوص سعر صرف الدولار، وارتفاعه الى نسب قياسية.

وقال في تصريح مقتضب، تابعته (بغداد اليوم)، انه "لا صحة للانباء المتداولة المنسوبة لي حول قيمة صرف الدينار العراقي بسعر 2400 دينار".

واضاف، ان، هذه الانباء، "عارية عن الصحة ومن صنيعة الجيوش الالكترونية العدوة للشعب العراقي والتي لاتريد الخير لعجلة الاقتصاد في البلاد".

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