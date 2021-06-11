2021/06/11 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة واصابة ٧ اشخاص في حادث سير مروع في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة واصابة ٧ اشخاص في حادث سير مروع في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).