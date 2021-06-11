نائب محافظ البنك المركزي ينفي تصريحا نسب له حول قيمة الدولار

2021/06/11 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفى نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري تصريحا نسب اليه برفع قيمة الدولار الى ٢٤٠٠ دينار.وقال في بيان :" لاصحة للخبر المتداول لي حول قيمة صرف الدينار العراقي بسعر 2400 دينار |، مبينا :" ان هذا الخبر عار عن الصحة ومن صنيعة الجيوش الالكترونية العدوة للشعب العراقي والتي لاتريد الخير لعجلة الاقتصاد في البلاد"./انتهى9

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