تنظيمات حمرين: هدفنا خدمة الجميع بدون أستثناء

2021/06/11 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد محمود سنكاوي مسؤول محور كرمسير لقوات بيشمركة كوردستان يرافقه كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، منطقة الداودية، وناحية زنانة للاطلاع عن كثب للاوضاع فيها.

الزيارة استهلت بعقد اجتماع مع وجهاء المنطقة، الذين اشادوا بنضال ابناء المنطقة في مقارعة النظام المباد ومحاربة الظلم، لافتين الى انهم قدموا تضحيات غالية.

وقال كريم شكر محمد مسؤول مركز تنظيمات حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني: ان ابناء منطقة الداودية قارعوا النظام السابق وساندوا قوات البيشمركة في الدفاع عن كوردستانية المنطقة وحافظوا على قضيتهم العادلة، مطالبا، أهالي المنطقة بالتعاون فيما بينهم خدمة للقضية الكوردية ووحدة الصف مشيرا الى نضال الكورد سيتسمر حتى لو بقي كوردي واحد، وهو أمانة على عاتق الجميع.

PUKmedia عمر اواره

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