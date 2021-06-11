كندا: حلبجة مهمة بالنسبة لنا

2021/06/11 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل آزاد توفيق محافظ حلبجة، يوم الجمعة، السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون والوفد المرافق له.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال محافظ حلبجة، آزاد توفيق: ان الزيارة بحثت تاريخ مدينة حلبجة الشهيدة والتعايش السلمي بين مكوناتها، وتراجيديا قصف المدينة بالاسلحة الكيمياوية المحرمة، لافتا الى ان الوفد تعهد بدعم حلبجة وادارتها.

من جانبه قال السفير الكندي اولريك شانون: ان حلبجة لها اهمية كبيرة لدينا، ان تاريخ حلبجة يدفعنا الى دعم المدينة.

وفي معرض رده على سؤال مراسل PUKmedia، بشأن الهجمات التركية على اقليم كوردستان، اكد السفير الكندي لدى العراق: ان بلاده مع سيادة العراق وتقف بالضد للانتهاك اراضيه ومن اية جهة كانت.

PUKmedia خاص

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