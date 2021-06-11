بالصور: اهالي صلاح الدين يستذكرون فتوى الجهاد الكفائي وانبثاق الحشد المقدس

2021/06/11 | 15:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر أهالي محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، ذكرى فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف لقتال تنظيم داعش الإرهابي وانبثاق الحشد الشعبي المقدس.وحصلت “الايام نيوز” على صور من محافظة صلاح الدين تظهر مشاركة واسعة من كافة الشرائح الاجتماعية في المحافظة وهي تحمل هاشتاغ “#أمةالحشدفتوى”.

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