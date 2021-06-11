بغداد تعلن إحباط محاولة جديدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية

2021/06/11 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، ضبط أربع منصات وصواريخ كاتيوشا كانت معدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية، التي تضم متعاقدين أميركيين وتعرضت أمس لهجوم بالصواريخ.

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