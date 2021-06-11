عمان تدعم ترشيح العراق لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

2021/06/11 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعربت سلطنة عُمان عن دعمها ترشيح العراق لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 حزيران 2021)، أن "القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى مسقط محمد عيسى العيساوي، التقى وكيل وزير الخارجية العماني خليفة بن علي الحارثي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية للبلدين الشقيقين".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا مواضيع عديدة منها الإسراع بعقد اجتماع اللجنة العراقية-العمانية المشتركة في بغداد، والتوقيع على عدة مذكرات تفاهم ضمن جدول إعمالها، وإعفاء المواطنين العراقيين من الغرامات التأخيرية الناتجة عن تأخر تجديد جوازات سفرهم، وزيادة عدد المقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العراقيين الدارسين في السلطنة، واستثناء العراقيين القادمين إلى السلطنة والوفود الرسمية من الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، ومن ضمنها استثنائهم من الحجر المؤسسي".

وأشار البيان الى أن "الجانبين بحثا أيضاً دعم ترشيح العراق لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمجموعة غرب آسيا للمدة 2021-2024 خلال الانتخابات التي ستجرى بشكل افتراضي على هامش إعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقدها يوم 14/6/2021 في جنيف".

من جانبه أكد "الوكيل أن السلطنة أبدت موافقتها على دعم ترشيح العراق ،وبدوره ثمن القائم بالأعمال دعم السلطنة إلى العراق لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية".

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