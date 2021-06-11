مكافحة المخدرات تقوم بحملة أمنية واسعة في عموم العراق

2021/06/11 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،اليوم الجمعة، عن قيامها بحملة امنية واسعة والقبض على تسعة متهمين في عموم محافظات العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على 9 متهمين بمناطق مختلفة من البلاد".واضافت انه "تم القاء القبض على 6 متهمين في محافظة ميسان، ومتهمين اثنين في محافظة واسط، ومتهم واحد في محافظة كربلاء".

واشارت الى انه "تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم 550 خمسمائة وخمسون حبة مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي"، موضحة انه " تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات".ولفتت المديرية ان "هذه الواجبات جاءت بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن"178" المجاني الدور المهم".

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