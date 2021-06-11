السفير البريطاني يدعو لامر بشأن الجماعات المسلحة في العراق

2021/06/11 | 15:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، الجمعة، حاجة العراق لمؤسسات ديموقراطية قوية، مشددة على ضرورة وضع حد للجماعات المسلحة.

وقال السفير في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (11 حزيران 2021): "لقد استمتعت بالانضمام هذا الصباح الى المناقشة التي استضافتها مؤسسة بهاء العلوم حول السيادة في العراق".

واوضح انه من اجل "‏تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه العراقيون، يحتاج العراق الى مؤسسات ديموقراطية قوية ووضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة".

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