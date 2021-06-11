وزير الموارد يكشف لـ(بغداد اليوم) أجندات الاجتماع مع تركيا بأنقرة

2021/06/11 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، وجود اجتماع فني مرتقب مع الجانب التركي لمناقشة الإطلاقات المائية.

وقال الحمداني في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "الاجتماع مع الجانب التركي سيعقد في أنقرة بتاريخ 21 حزيران الحالي لمناقشة الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش تفعيل بروتوكولات التعاون في مجال المياه وإدامة وصول الحصة المائية للعراق كاملة دون اي نقصان"، مبيناً أن "الحكومة ووزارة الموارد يولون اهتماما كبيرا لملف المياه وضمان حصص العراق على وفق الاتفاقات الدولية".

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