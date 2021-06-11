بالفيديو.. أطنان من النفايات تطفو فوق شريان بعقوبة

2021/06/11 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

طفت أطنان من النفايات فوق نهر خريسان الذي يعد شريان مدينة بعقوبة، رغم التحذيرات الكبيرة التي تطلق وزارة الموارد المائية وناشطون من المحافظة.

وذكر دائرة الموارد المائية بديالى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، أنه "رغم جهودها في منع حصول كارثة بيئية في نهر خريسان بسبب رمي اطنان من النفايات يوميا في النهر الذي يشكل شريان الحياة لمدينة يزيد تعدادها عن 300 الف نسمة، الا ان كل الدعوات ذهبت ادراج الرياح".

وأضاف البيان، أن "ّذلك دفع مفارز الدائرة للقيام بحملات اسبوعية لرفع كميات كبيرة من النفايات التي ترمى في النهر بشكل مقزز ومؤلم جداً".

من جهتهم، وجه نشطاء عبر (بغداد اليوم)، دعوات إلى "ضرورة اعتماد قوانين رداعة بحق من يلوث بيئة الانهر ويدفع الى خلق امراض واوبئة فتاكة خاصة مع ازمة الجفاف الحادة".

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