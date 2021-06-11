2021/06/11 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةفي واقعة غريبة كشفت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية، قرر رجل ترهيب صغار ثعابين تقدر قميتها بـ75 مليون دولار ولكن عقب ذلك وقعت أمر مضحك وغريب، لتوصف بالواقعة الأغرب حول العالم.

في التفاصيل، كانت محكمة بريطانية استمعت إلى مهرب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة قدرت فيمتها بـ75 مليون دولار، و لكن الطريف إنه لا يتذكر أين خبأ أرباحه بسبب إصابته بالخرف.

المهرب جيلربت خو 67 عاما، وجد صعوبة بالغة للغاية في تذكر المكان الذي خبأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها مؤخراً.

وتعود تفاصيل الواقعة حين ظهر خو في منطقة تشيسينغتون البريطانية، وهو يتباهى بثروته بعدما نشر صورة له يحمل فيها قضبان من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات، حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى.

وفي أقوال المحكمة كشف المحققون أن المهرب لا يتكر مكان أرباحه حين تم استجوابه، وحكم عليه بالسجن لمده عامين مع وقف التنفيذ، هذا وذكر محامو خو أن موكلهم شخصت إصابته بالخرف، مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.

وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغرب واقعة تهريب حول العالم: هرب ثعابين نادرة ولم يتذكر أين أرباحه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغرب واقعة تهريب حول العالم: هرب ثعابين نادرة ولم يتذكر أين أرباحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).