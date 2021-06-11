عدد المصابين بالـ

2021/06/11 | 15:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ افادت مصادر اعلامية بان اجمالي عدد المصابين بـ "الفطر الاسود" في الهند ارتفع إلى 31216 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 2109.وقالت قناة "NDTV" :" ان اكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا (7057 إصابة ووفاة 609 أشخاص) ، تليها ولاية غوجارات (5418 إصابة ووفاة 323 شخصا).وكان وزير الصناعة الكيميائية وإنتاج الأسمدة الهندي، ساداناندا غوفدا، أعلن في 26 ايار الماضي أنه تم تسجيل 11717 حالة اصابة بـ "الفطر الأسود".ونقلت القناة عن مصدر :" ان احد الاسباب الرئيسة لازدياد عدد المصابين بالمرض يعود إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة للفطريات".وأشار الخبراء إلى أن المرض الفطري المعروف أيضا باسم "العفن الأسود" (Mucormycosis)، يتم تسجيله لدى المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا في قسم العناية المركزة ويتلقون الستيرويدات أو دعم الأوكسجين لفترة طويلة ، كما يتم تسجيل هذا المرض لدى مرضى السكر الذين يتلقون جرعات كبيرة من الاستيرويدات لفترة طويلة./انتهى9

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