العراق.. ضبط منصات وصواريخ كاتيوشا كانت ستستهدف قاعدة بلد الجوية

2021/06/11 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، ضبط أربع منصات وصواريخ "كاتيوشا" من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، كانت مهيأة للاطلاق في...

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