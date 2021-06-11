ائتلاف النصر: الإدارة الفاشلة والفساد المؤسساتي وراء نكسة اجتياح الموصل

2021/06/11 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر، من إمكانيةِ أن يعيد تاريخ اجتياح الموصل من قبل تنظيم داعش نفسه عبر هزائم أخرى في حال إعادة استنساخ عوامل الفشل والانقسام والتبعية التي قادت إلى الكارثة

ودعا الائتلاف في بيان بذكرى اجتياح الموصل دعا الجميع الى توظيف درس اجتياح الموصل ، وأشار البيان الى ان الإدارة الفاشلة والانقسام المجتمعي والفساد المؤسساتي وراء نكسة اجتياح الموصل من قبل تنظيم داعش في العاشر من حزيران عام الفين وأربعة عشر.

وأضاف ائتلاف النصر أن الدولة العادلة بشعبها وقيادتها وسياساتها واقتصادها وأمنها، دولة ٌ حامية لشعبها، لا يستطيع الطامعُ والمعتدي من النيل منها.

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