ارسال قوات اضافية لحماية حقول نفط البصرة

2021/06/11 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المحلل السياسي والامني احمد الخضر يوم الجمعة، خطوة ارسال قوات اضافية لتعزيز امن الحقول النفطية في البصرة بانها خطوة جيدة، لافتا الى ان المدينة مطمع لكثير من الجهات.

وكانت قيادة عمليات البصرة قد اعلنت اليوم، عن تعزيز امن الحقول النفطية بارسال قوات اضافية، لجميع الحقول والمنشآت النفطية.

وقال المحلل الامني والسياسي احمد الخضر خلال حديث خاص لـPUKmedia: ان البصرة محافظة غنية ولها اهمية اقتصادية كبيرة ومطمع لكثير من الجهات، موضحا، ان الحكومة تخاف من السلاح المنفلت بيد جهات نافذة وعشائر كما هناك ميليشيات تستخدم السلاح لبسط نفوذها.

واضاف: ان الحكومة تخشى جهات سياسية وغير سياسية ربما لديها دعم خارجي في البصرة، مشيرا الى ان الحكومة لم تستطع لحد الان السيطرة على المنافذ الاقتصادية.

واكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول جاهدا السيطرة الى المنافذ الاقتصادية ووضع حد للسلاح المنفلت، مشيرا الى ان خطوة باتجاه صحيح وتصب بشكل واقعي لتعزيز سيطرة الدولة.

PUKmedia خاص

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