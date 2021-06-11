البنك المركزي يصدر بياناً بشأن

2021/06/11 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب محافظ البنك المركزي إحسان

شمران الياسري، اليوم الجمعة، حقيقة

تصريحات منسوبة اليه بشأن اسعار صرف

الدولار.

وقال الياسري في بيان، انه "لاصحة للخبر

المتداول لي حول قيمة صرف الدينار

العراقي بسعر

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