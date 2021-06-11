ضبط مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر

2021/06/11 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، ضبط مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط حاوية تحتوي على مادة (معسل أركيلة) مخالف لضوابط الاستيراد لانتهاء صلاحية انتاجه”.وأشار البيان، الى ان “عماية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز …

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