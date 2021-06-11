البنك المركزي العراقي ينفي نية رفع الدولار: إجراءات جديدة لاستقرار الأسعار

2021/06/11 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

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(( تنويه))أكد البنك المركزي العراقي "ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغيير"، وأن ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختيارة نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية. وأشار إلى أن مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة، "وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها".ولفت البنك أن التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية.

البنك المركزي العراقي ١١ حزيران ٢٠٢١

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