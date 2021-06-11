إلى رشيدة القلب - محمد الرحالي

2021/06/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي إلى رشيدة القلب ...على سهوب الحياة الكافرة انهد الحلم في دنيانا العاهرة عدت أجر ذيول الخيبة الخاسرة كسرت يا أمي دميتي تلك الفتاة وهدت حلمي كسرت مني الخاصرة أهي ظلمة عابرة أم نظراتي كانت قاصرة دمرت حياتي فتاة ساحرة ولظروف قاهرة ركبت الغربة ظهر باخرة إعرابي حذفوأنا الفاعل وحركاتي ظاهرة الموت أفجعني في مشفى الحبوقفت يد الزمان ......





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