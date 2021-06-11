تحالف اليسار -الديمقراطي وأهميته التاريخية - لطفي حاتم

2021/06/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم - يحتل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في مرحلة العولمة الرأسمالية موقعاً متميزاً في رؤية اليسار الديمقراطي وبرامجه الكفاحية انطلاقاً من ان استلام السلطة السياسية وصيانة دولتها الوطنية من التبعية والتهميش امست قضية كفاحية رئيسية.



- التقدير السياسي المشار اليه تشترطه وحدانية التطور الرأسمالي وتراجع إمكانات نجاح الثورات الاشتراكية في بلد رأسمالي واحد.



استنادا الى تلك الصعوبات الفعلية أحاول ت ......





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