محافظ المثنى: القبض على أحد الهاربين من السجن بالتعاون مع آسايش السليمانية

2021/06/11 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ المثنى أحمد منفي عن القبض ِ على أحد الهاربين من سجن الهلال في المحافظة.

منفي نشر بيانا قال فيه ان القبضَ على المتهم الهارب تم بالتعاون مع جهاز الامن في محافظة السليمانية الآسايش، مقدما الشكرَ الى حكومة إقليم كردستان لتعاونها في عمليةِ اعتقال المتهم، في حين أشار المحافظ الى قربِ الوصول الى آخر ِ سجين ٍ هارب من الذين فروا من سجن الهلال مطلعَ الشهر الجاري.

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