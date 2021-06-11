بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض منتصف تموز

2021/06/11 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم 15 يوليو(تموز) المقبل.

وقالت المتحدث جين ساكي، في البيان إن زيارة ميركل سوف “تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وألمانيا”.

وذكر البيان أنه من المقرر أن يتباحث الزعيمان بشأن “التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن سلسلة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس كوفيد 19 ومواجهة خطر تغير المناخ وتعزيز الازدهار الاقتصادي والأمن الدولي استنادا إلى قيمهما الديمقراطية المشتركة”.

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