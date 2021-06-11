البنك المركزي يؤكد ثبات سعر الدولار: لا توجد نوايا لتغييره

2021/06/11 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغييره.وقال البنك المركزي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية”.

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