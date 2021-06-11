البنك المركزي يصدر بيانا بعد حديث عن تغيير جديد لسعر الصرف

2021/06/11 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نوايا لتغييره.وقال البنك المركزي في بيان، أن “ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية العام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية”.وأشار البنك إلى أن […]

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