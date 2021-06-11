البنك المركزي يؤكد ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود نوايا لتغييره

2021/06/11 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نوايا لتغييره.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية العام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية". وأشار البنك إلى أن "مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة"، مؤكداً أن "السعر سوف يستقر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً والتي سيتخذها".ولفت البنك الى أن"التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية".

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