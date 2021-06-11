القبض على ارهابيين خطيرين في نينوى

2021/06/11 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على إرهابيين خطيرين في نينوى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية انه:" بعملية نوعية وبجهد استخباري دقيق ، القت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب".واضاف البيان :" ان القبض على احد الارهابيين تم في منطقة حي العامل بالجانب الأيمن من الموصل والثاني بناحية النمرود ، وان احدهما كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة عنصر أمني و مسؤول عن توزيع الكفالات لعوائل داعش في محافظة نينوى"./انتهى9

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